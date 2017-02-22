Aykut Kocaman: F.Bahçe için konuşmak doğru olmaz

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Yönetimin, Gençlerbirliği yenilgisi sonrasında kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın bilginiz dahilinde olduğu söylendi. Açıklamadan haberiniz var mıydı?" sorusuna Kocaman, "Bu açıklamadan ve içeriğinden haberim yoktu. Böyle bir açıklamayı duyunca ben de şaşırdım. Benim için de sürpriz oldu." cevabını verdi.

FENERBAHÇE SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Aykut Kocaman, bir basın mensubunun "Size Konyaspor yönetiminden kontrat uzatma teklifi geldi mi? Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğiniz yönünde de söylentiler var, ne söylersiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bunlar burada cevap verilecek şeyler değil. Konyaspor yönetiminin böyle bir talebi var. Süre istedim. Cevabı burada değil, onların yanında vermek lazım. İkinci sorunuzu ise konuşmaya gerek yok. Ben çalışan bir teknik direktörüm. Sezon başındaki durumu biliyorsunuz. Yorum yapmak çok doğru olmaz" dedi.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile ilgili soruya net bir cevap vermemesi ise dikkatleri çekti.