Aykut Kocaman F.Bahçe ile anlaştığını resmen açıkladı

Hürriyet gazetesine konuşan Aykut Kocaman, Konyaspor'dan ayrıldığını ve sarı-lacivertli kulüple anlaştığını açıkladı.

İşte o röportajın bir kısmı:

Fenerbahçe ile yeniden anlaştığınız konuşuluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

YARIM KALAN İŞLERİMİ HALLETMEYE GELİYORUM

''Fenerbahçe'de yarım kalan işlerim var. Olanları halletmeye geliyorum. Açıklama Galatasaray maçından sonra yapılacak.''





ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME YAPTI

Ayrıca Kocaman, “2011’de şampiyonluğumuzu elimizden aldılar” diyen ve o dönem Trabzonspor’u çalıştıran Şenol Güneş'e çok sert bir yanıt verdi...

“Çok net söylüyorum; rakiplerimizin hepsini eze eze yendik. Kimin neyi hak ettiği çok daha net. Onun takımını da 2-0 yendik. Orta sahayı geçemediler. Maçların görüntüleri de ortaya dökülsün. Her maçımızı izlesinler. Beşiktaş’ı da, Galatasaray’ı da, Trabzon’u da eze eze yendik. Ama bizim maçları izlerken Trabzonspor’un da maçlarını izlesinler. Herkes her şeyi görsün.”