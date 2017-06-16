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Aykut Kocaman Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2 yıl anlaştığını KAP'a açıkladı.

2 YILLIK ANLAŞMA 

Sarı-laicivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada,

"1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.

Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor’un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman’a yuvana ‘hoş geldin’ diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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