Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat karşılaşmasının ardından sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

GERİ DÖNÜYOR

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından gözler artık iyice Aykut Kocaman'a çevrildi.

Konyaspor'da sıkıntılı günler geçiren Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın geri dönemeyeceğini söylemiş ancak sonrasında sezon başında teklifte bulunduklarını, başarılı teknik adamın kendilerini reddettiğini belirtmişti.

Yıldırım, Fenerbahçe için birçok kez sözünden döndüğünü ve Kocaman'ı geri getirmek istediğini açık bir dille ifade etmişti.