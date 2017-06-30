Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye imza attı

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye imza attığı törene Başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Aykut Kocaman için geçmişte söylediği, 'Ben varken Fenerbahçe'ye dönemez' sözlerine açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması - İZLE

"İNSAN HATALAR YAPABİLİR"

Değişmeyen tek şey değişimdir diyen Aziz Yıldırım; "Aykut Kocaman ile bugün bir imza atma töreni değil bu, bu sadece hocamızla yan yana olma töreni. Tek değişmeyen şey değişimdir, insan hayatında hatalar yapabilir, herkes değişebilir. Size göre hata olabilir, bana göre değil. Bizim Aykut hocayla tanışıklığımız 1990'lara dayanır. Biz Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık, inşallah uzun yıllar da bu birlikteliğimiz devam eder. İnsanlar, sevdiklerine kızabilir, bazı şeyler söyleyebilir; ben söyledim ama bizim Aykut hocayla başka paylaşımlarımız da var, ortak paydamız Fenerbahçe. Ben, mahkemedeki sorgumda bile son sözüm Fenerbahçe dedim, bu yüzden beni kimse sorgulayamaz. Biz gitsek bile hocamız umarım burada kalır. Bu birliktelik ve beraberlik uzun yıllar sürecektir. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeliliğini kimse tartışamaz." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım: Ben varken Aykut Kocaman gelemez VİDEO



