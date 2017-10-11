Aykut Kocaman Giuliano için sistem değiştiriyor

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri tüm iyi niyetine rağmen performansı tartışma konusu olan Giuliano için teknik patron Aykut Kocaman radikal bir kararın eşiğine geldi. Kocaman takımının sisteminde değişikliğe gidiyor.

2. FORVET GİBİ OYNAYACAK

İleri üçlünün sağında verimli olamayan Giuliano için 4-4-1-1 sistemine geçilecek. Brezilyalı futbolcu da forvetin hemen arkasında 10 numara veya 2. forvet gibi oynayacak. Alışık olduğu sistem de zaten buydu.

VALBUENA TOPLA FAZLA OYNAMAMALI

Bu durumda Fenerbahçe orta sahası ise sağda Dirar, ortada Josef ile Mehmet Ekici, solda da Valbuena şeklinde olacak. Kocaman ayrıca Valbuena'nın topla bu kadar çok oynamasının normal olmadığı kanaatinde.

Takımdaki sorumluluğun paylaşılmasını isteyen Kocaman'ın, "Valbuena topla bu kadar çok oynamamalı. Hücumda daha fazla oyuncu elini taşın altına sokmalı. Bu şekilde daha etkili oluruz" dediği öğrenildi.