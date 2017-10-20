Aykut Kocaman golü 70'ten sonraya bıraktı

Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevirildi.

Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan sar-lacivertlilerde hedef Türk Telekom Stadyumu'ndan 3 puanla yarılmak.

Teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularına sabırlı bir futbol oynayarak gol için acele etmemeleri gerektiğini söylüyor.

GOLÜ 70'TEN SONRAYA BIRAKTI

Kocaman 'ın oyunculardan gol için acele etmemelerini istediği ve 70. dakikadan sonrasını hedef gösterdiği belirlendi.

DEFANSTAKİ AÇIKTAN YARARLANACAK

Tecrübeli hocanın, bu dakikalara kadar skoru tutmaları halinde G.Saray'ın risk alacağını düşündüğü ve defansta vereceği açıklardan yararlanmayı planladığı öğrenildi. Ndiaye ve Fernando ile defans bloğu arasındaki pas trafiği ise presle bozulacak.

SKRTEL SAVUNMAYA DÖNÜYOR

Öte yandan ilk 11 de büyük ölçüde şekillendi. Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan farklı olarak Neustader yerine Skrtel, Soldado'nun yerine ise Janssen sahada olacak.