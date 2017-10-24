Aykut Kocaman: G.Saray farklı kazanacağını düşünüyordu

Aykut Kocaman, Süper Lig'de deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinde, kapasitelerinin yüzde 60'ını sahaya yansıtabildiklerini söyledi.

"YÜZDE 60'LA OYNADIK"

Son derece güçlü oyunculardan kurulu iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kocaman, "Derbide, normal yapabileceğimizin yüzde 60'ını sahaya yansıtabildik. Maçın gerginliği, stresi de bunda etkendi. Galatasaray'ın zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda bu kadar düşük kalmamamız lazımdı. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilecek kapasitemiz vardı. Derbide yüzde 60 kapasiteyle oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"FARKLI KAZANACAKLARINI DÜŞÜNMÜŞLER"

Kocaman karşılaşmadan önce Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında farklı bir galibiyet alacağı yorumlarına da şaşırdığını dile getirdi. Kocaman; "Gerçekten inanılmaz bir ortam vardı. Hafta başından bu yana Galatasaray’ın kazanacağı iddiaları çok yoğunluk kazandı. Saha içinde oyunculara baktım 3-4 sıfır kazanacakları gibi duygu oluşmuş, ya da öyle hissettiler. Bu da saha içinde sertliği daha üst düzeye çıkardı." dedi.