Aykut Kocaman: G.Saray'ı yenmeye ihtiyacımız var

Maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları şöyle;

"Maç öncesi ana düşünce kazanmaktı. Maç eksiğiyle 11 puan gerideydik. Galatasaray maçının önemini arttırmak için kazanmak zorundaydık. Akhisar bir şey söylenemeyecek maçlardan bir tanesiydi, çok düşük olduğumuz bir maçtı. Yeniden güçlenmek için kazanmak gerekiyordu. Kuvvetli bir skor ve oyun düşünüyorduk. Kuvvetli bir başlangıç oldu. Malatyaspor açık oynadı ve bu da maç boyu işimize gelen bir durum oldu. İkinci yarı oyundan düştük. O ara gelen golden sonra maçın ritmi bir ara kaçtı. Onun dışında söylenecek olumsuz bir şey yok."

"İSTEDİĞİMİZ ALIP GELECEĞİZ"

Kaybetme lüksümüz yok, bu düşüncelerle gideceğiz. Düşüncelerimizi uygulamak için çaba sarf edeceğiz. Bir iki gün moral yüklenmesi ve özgüven tazelemesi yapacağız. Sonra Galatasaray maçına odaklanacağız. İstediğimizi alıp geleceğiz. Ezeli rekabetin dışında çok kuvvetli bir takım ama bizim kazanmaya son derece ihtiyacımız var.

"GERGİN DEĞİLİM"

Bu kadar fark doğru değil. En azından bizim adımıza doğru değildi. Maça çıkarken bunu düşünüyorduk. Devreye kadar camia açısından katlanılabilir, çevrilebilir averajla gidebilmek. Çünkü devreden sonra daha farklı olacağını düşünüyorum. Bunun verdiği bir sıkıntı olabilirdi ama maç öncesi gergin değildim.

"GİDECEĞİZ, OYNAYACAĞIZ, KAZANACAĞIZ"

Galatasaray bizimle oynayacak, sonra Trabzon ve Başakşehir deplasmanı, sonra Beşiktaş deplasmanı. Puan ortalamasının normale döneceği maçlar gibi gözüküyor. Derbinin skoru ne olursa olsun Galatasaray da kayıplar yaşayacaktır. Hem bizim için hem diğer takımlar için deplasmanlardaki kayıpların daha fazla olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da yavaş yavaş buraya gideceğini düşünüyorum. Derbiyi kazanan büyük moral içerisine girecektir. İhtiyacımız kazanmak, gideceğiz, oynayacağız ve daha evvel yaptığımız gibi kazanmak için mücadele edeceğiz. Kazanma inancımızı yitirmeden oynayacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum.

Oyunun karşılığı olarak 4-5 puan gerideyiz. Puan ortalamaları mutlaka düşecektir. Çok büyük bir aksilik olmadığı sürece... Kendi ortalamamıza gitmemiz lazım."