Aykut Kocaman idmana çıkmadı

Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede

1 Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ı susturmak istediler Şekip Mosturoğlu, bir sanığın Aziz Yıldırım'ın dışarıda konuşmaması için tedbir alınmasını talep ettiğini söyledi.

2 Başakşehir Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini uzattı Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

3 Dünya tarihinin en golcü kalecileri Dünya tarihinin en golcü kalecilerini sizler için derledik. Listede bir dönem Süper Lig'de oynayan isim de var.

4 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

5 Demba Ba'dan geri dönüyorum mesajı Beşiktaşlı Demba Ba, fizik tedavi çalışmaları sırasında paylaştığı bir fotoğrafla kendini Star Wars filminin yıldızına benzetti.

6 Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ göndermesi Fatih Altaylı, duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'ı, ''Cemaatçileri kulübe sen üye yapmadın mı?'' diyerek eleştirdi.

7 Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanıyor Fenerbahçe yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Volkan Demirel ile yolları ayırma kararı aldı.

8 Arsenal maçında karnını doyuran kaleci olay oldu FA Cup'ta Arsenal'ın Sutton United'ı 2-0 yendiği maça, Sutton United'ın 115 kiloluk yedek kalecisi Wayne Shaw damga vurdu.

9 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.