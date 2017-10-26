Aykut Kocaman: İlk yarıda G.Saray'ı geçebiliriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yöneticilerle yaptığı görüşmede oldukça önemli bir iddialarda bulundu.

Galatasaray'la aradaki 8 puan farkı için "suni" ifadesi kullanan Aykut Kocaman, bu ısrarında devam ediyor.

Takımın izinli olduğu dün bazı yöneticilerle bir araya gelen Fenerbahçe'nin hocası, geride kalan 9 haftanın değerlendirmesini yaparken, bir kez daha bu konuya değindi, ardından camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu.

KAYIP DEĞİL KAZANÇ

*Galatasaray tahmin ettiğimden 4 puan daha fazla topladı. Biz ise en az 4 puan daha kazanabilirdik. 'Suni' dediğim fark bu. Türk Telekom Stadı'ndan 1 puanla dönmemiz kayıp değil kazanç. Bunu ilerleyen haftalarda daha iyi göreceğiz."





İLK YARIYI LİDER BİTİREBİLİRİZ

"8 puan farka takılmıyorum. Bu farkı rahatlıkla kapatabiliriz. Bunu ilk yarının sonunda bile yapabiliriz. Rahatlıkla söylüyorum; devreyi Galatasaray'la aynı puanda ve hatta önde bile bitirebiliriz."