Aykut Kocaman istedi Van Persie kalıyor

Bu arada van Persie'nin Dick Advocaat döneminde aldığı süre, problem yaşadığı Vitor Pereira döneminde aldığı sürenin altında kaldı.

KOCAMAN'DAN OLUMLU RAPOR

Fenerbahçe'de Robin van Persie yeni sezonda da takımda kalıyor. 2015-2016 sezonu başında Manchester United'dan transfer edilen Hollandalı golcü için yeni teknik direktör Aykut Kocaman olumlu rapor verdi.

van Persie'nin tecrübesinden faydalanabileceğini düşünen Kocaman, buna rağmen yönetimden alternatif bir santrfor transfer edilmesini de istedi. Bu arada Robin van Persie'nin Dick Advocaat dönemi istatistikleri, Vitor Pereira sezonunun gerisinde kaldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2044 dakika sahada kalan deneyimli golcü, geçtiğimiz sene 2951 dakika forma giymişti. Yani van Persie, Advocaat döneminde 10 maçtan fazla bir süresini kaybetti.

GOL SAYISINDA DA GERİDE KALDI

Robin van Persie bu sezon attığı gol sayısında da geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. 9'u ligde olmak üzere 14 gol atan Hollandalı, geçtiğimiz sezon 16'sı ligde olmak üzere toplam 22 gol atmıştı.

Ancak deneyimli futbolcu hem oynadığı maç hem de gol sayılarında Manchester United'daki son sezonunu geride bıraktı. van Persie sakatlıklarla boğuştuğu 2014-2015 sezonunda Premier Lig’de 27 maçta görev almış ve 10 gol kaydetmişti.