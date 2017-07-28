Aykut Kocaman: Josef inanılmazdı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Son 15 dakikalık bölüm dışında, derli toplu, neler yapabileceğimizi gösteren bir görüntü sergiledik. İkinci maçta bizi yine tehlikeli bir rakip bekliyor. Bugün küçük bir avantaj yakaladık ama rövanşta da aynı ciddiyetle oynamak zorundayız."

ALPER VE JOSEF'E ÖVGÜ

"Alper başarılıydı, Josef inanılmazdı, Hasan o tarafı korumaya çalıştı. Hepsi istekli, doğruları yapma yolunda hevesliydi. Tüm oyuncularıma tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok istekliydi."