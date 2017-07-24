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Aykut Kocaman kale seçiminde zorlanacak

Aykut Kocaman kalede takımın kaptanı ve en tecrübeli ismi Volkan'ı mı, yoksa yeni transfer Kameni'yi mi oynatacak karar veremedi.

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Aykut Kocaman kale seçiminde zorlanacak

Fenerbahçe, sezonu perşembe günü Avusturya’da Sturm Graz maçıyla açacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında, rövanş için avantajlı bir skor almaya çalışacak.

KAMENİ GÖZ DOLDURDU

Volkan Demirel, hazırlık maçlarındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Ancak kaptan böylesi kritik maçlarda çok daha iyi motive oluyor. Yeni transfer Carlos Kameni ise kısa sürede takıma uyum sağladı.

Şans bulduğu karşılaşmalardaki formuyla göz doldurdu. Kocaman, perşembe akşamı eldivenleri kime vereceği konusunda zor bir tercih yapacak. İki file bekçisinin idmanlardaki görüntüsü, karar vermesinde yardımcı olacak.

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