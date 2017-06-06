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Aykut Kocaman Konyaspor'dan Skubic'i istedi

Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, eski oyuncusu Skubic'in transfer edilmesi için yönetime talimat verdi.

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Gelecek sezonda Fenerbahçe’nin yeni teknik patronunun Aykut Kocaman olacağı artık kesinleşti.

Kocaman, önemli başarılar yaşadığı Konyaspor’daki eski öğrencilerinden bazılarını Sarı- Lacivertliler’e getirmeyi planlıyor.

SIRADA SKUBİC VAR

Tecrübeli teknik adam Riad Bajic ve Ömer Ali Şahiner'den sonra Slovak oyuncu Skubic'i de sarı-lacivertli takıma getirmek istiyor.

Aykut Hoca Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede, Slovak sağ beke imza attırılmasını talep etti.

KAPI 2 MİLYON LİRA'DAN AÇILACAK

Van der Wiel’i takımda düşünmeyen Kocaman, Şener ile Skubic’in savunmanın sağında gireceği rekabetin, bu bölgedeki sorunu tamamen çözeceği görüşünde.

Konyaspor’un, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Slovak futbolcu için kapıyı 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) açması bekleniyor.

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