Aykut Kocaman Konyaspor'dan ayrıldı

Bugün yönetim ile Kayacık tesislerinde bir toplantı gerçekleştiren deneyimli teknik adam, kararını gerekçeleri ile birlikte yönetime iletti.

KONYASPOR'A VEDA ETTİ

Ardından antrenman öncesi futbolcularla toplantı yapan Kocaman, öğrencilerine kısa bir veda konuşması yaptı. Böylelikle Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi resmen sona ermiş oldu.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇECEK

Resmen açıklanmasa da yeni sezon için Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe başına geçmesi bekleniyor.

Konyaspor Aykut Kocaman ile birlikte tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.