Aykut Kocaman: Lewandowski'yi ikna edemedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenledi.

"LEWANDOWSKİ'NİN KULÜBÜYLE ANLAŞMIŞTIK"

Fenerbahçe'ye dönüşünden Türk futboluna kadar birçok konuda konuşan Aykut Kocaman'ın en dikkat çeken açıklaması Bayern Münih'in yıldız forveti Lewandoswki hakkında oldu.

Aykut Kocaman golcü oyuncuyu Dortmund'a gelmeden önce transfer etmek istediklerini belirtertek; "Lewandowski’ye ciddi para önermiştik kulübü de bize vermişti. O dönem oyuncuyu ikna edemedik, 'Dortmund’a söz verdim’ dedi, sözünde durdu." şeklinde konuştu.

POLONYA'DAN DORTMUND'A TRANSFER OLMUŞTU

Lewandowski 2010 yılında Polonya'nın Lech Poznan kulübünden Dortmund'a transfer olmuştu. Dortmund'la sözleşmesi biten yıldız golcü 2014 yılında serbest transfer olarak Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.