Aykut Kocaman planlarını Van Persi'ye göre kuracak

Robin van Persie'nin yeni teknik direktör Aykut Kocaman'la hayata dönüp dönmeyeceği merak edilen en önemli konu.

Kocaman, daha Fenerbahçe'ye imza atmadan sarı-lacivertlilerin kadrosuna övgü yağdırırken, "Van Persie'den daha iyi kaç tane forvet bulabilirsiniz" diyerek Hollandalı'ya güvendiğini ve yola devam edeceğini göstermişti.

DÜNYADA SAYILACAK EN İYİ 5 FORVETTEN BİRİ

Kocaman, NTV Spor'da katıldığı programda yazarımız Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtlamış ve kendisine yöneltilen "Robin van Persie nasıl daha verimli olur?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Robin van Persie, 'Dünya'da 5 en iyi merkez oyuncu oyuncu say' dediğimiz zaman, bunlardan birisi konumundaydı... Hala etkili bir oyuncu. Persie, 35-40 metrede oynadığı takdirde, kendisine kaliteli vuruşlar için zaman bulacak. Ve bu durumda da daha ekonomik oynayacak. Persie'nin en büyük problemi, ceza alanı içinde istediği sayıda topla buluşamaması ve vuruş için yeterli süreyi bulamaması."

DÜZEN VAN PERİSE'YE GÖRE KURULACAK

Aykut Kocaman'ın Van Persie hakkında yaptığı bu açıklamalar ve koyduğu teşhisin ardından hastayı tedavi edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Tecrübeli hocanın sistemini Hollandalı yıldız üzerine kurması bekleniyor.

Özellikle Valbuena, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici transferleriyle orta alandaki oyun zekasını üst seviyeye çeken Fenerbahçe'de, yeni patron Kocaman, oyuncularından Hollandalı yıldızı daha fazla topla buluşturmalarını isteyecek.