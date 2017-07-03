Aykut Kocaman Türk futbolunu yorumladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sarı-lacivertli kulübün kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BÖYLE GİDERSE HEPİMİZ ÇAKILACAĞIZ"

Türk futbolunun kötü durumda olduğunu ve şu anda sadece idare edildiğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlizyonla yaşıyoruz. Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz, böyle giderse herkes çakılacak hepimiz payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz. Şu anda idare ediyoruz. Ama bu üretmeye yönelik değil tam tersi tüketmeyi artırıyor" dedi.

"HEDEFİMİZ KADRODAKİ OYUNCULARIN ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK"

Oyuncu satmadan, oyuncu alamayacaklarına vurgu yapan Kocaman, "Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp UEFA'nın mali fair play baskısı altında. Dolayısıyla oyuncu alabilmek için oyuncu satmak gerekiyor. Bu da var olan bir gerçek. Biz bu gerçeklerimizle yüzleşip çözüm yolları üretmek zorundayız. Öncelikle kadrodaki oyuncuların kapasitesini, özgüveni artırmak, onları her anlamda daha yukarı çekmek öncelikli hedefimiz olacak gibi gözüküyor. Oyuncu transferinden çok oyuncu satmaya daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

"VAR OLAN OYUNCULARDAN HANGİ OYUNLA MAKSİMUM VERİM ALABİLİRİZ, BUNUN FORMÜLÜNÜ BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yapılan 3 transferin de orta saha oyuncusu olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Var olan oyunculardan hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Çok kuvvetli 3 stoperimiz var, bunlardan ikisi sahada olacak. Merkez oyuncularımız da çok kaliteli. Ozan, Mehmet Topal, Souza ve Salih... Hangisi olursa olsun gerçekten de çok kuvvetli iki orta saha oyuncusu sahada olacak. İki stoperimiz ve önlerinde oynayacak iki orta sahamız düşünüldüğünde çok kuvvetli 4'lümüz var. Bu dörtlüyü mümkün olduğu kadar oyunun merkezinde tutup, kenar oyuncularını, öndeki 4'lüyü ve iki beki çok daha ileriye sürmek esas planımız olacak. Gidişatta neleri değiştirebiliriz ona bakacağız. " diye konuştu.

"KISA VADEDE ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

"Şimdilik kısa vadeli çözümler üretmek zorundayız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bir an önce yarışmacı bir takım ve performansı yüksek bir ekip oluşturmalıyız. Benim önceliğim bu olacak. Sonra orta ve uzun vadeli çözümler için çaba sarf edeceğiz. Sonra takım bütçesini biraz daha ölçülü doğru bir hale getirip geleceğe yönelik çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu söylediklerimiz 5-6 ayda olacak şey değil, sonuçlarla birlikte zaman, bizim en büyük yardımcımız olacak" şeklinde konuştu.