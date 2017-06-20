Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'dan ayrılıp Fenerbahçe teknik direktörü olan Aykut Kocaman, imzayı atar atmaz tatile çıktı.

HEM İŞ HEM TATİL

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel'i de alarak Bodrum'a gitti.

Başarılı teknik adam, tecrübeli eldivenle yapılacak transferler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe'yle henüz sözleşme yenilemeyen 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ise eşi Zeynep, 3 yaşındaki kızı Yade ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Volkan Demirel ise restorandan çıkarken, "Fenerbahçe'yi Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyisi yapmak için transfer çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.