Aykut Kocaman Volkan için yeni sözleşme istedi

Fenerbahçe'de sezona çok kötü başlayan ve formasını Carlos Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'le teknik direktör Aykut Kocaman bir görüşme yaptı.

"EN İYİSİ SENSİN ÇALIŞMAYA DEVAM ET"

Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e; "Türkiye'nin en iyi kalecisi sensin, yaşananları kenara bırakıp çalışmaya devam et" dedi. Volkan'dan sonra sarı-lacivertli yöneticilerle de görüşen Aykut Kocaman, Volkan için yeni sözleşme talep etti.

Sarı-lacivertli hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede Volkan için; "Kendisinden vazgeçildiğini düşündüğü için özgüveni düşük. Emre Belözoğlu'nun başına gelenin kendisinin de başına geleceğine inanıyor. Kendisine yeni bir sözleşme verirsek, bambaşka Volkan olarak dönecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi.





Yönetim ise Aykut Kocaman'a bu konunun görüşüleceğini iletti. Fenerbahçe'de 16. sezonunu yaşayan Volkan'ın sözleşmesi sezon başında 1 yıl uzatılmıştı.