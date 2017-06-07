Aykut Kocaman yeni transferi kulüpten önce açıkladı

Yeniden Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazırlanan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Turkcell TV aplikasyonunda yer alan Life+ TV’de Spor Meydanı programına katıldı.

Kocaman, sarı-lacivertli kulüpten önce Valbuena'yı transfer ettiklerini resmen duyurdu.

KUYT GİBİ

Kocaman, “Valbuena’yı gerçekten beğeniyorum... Defalarca Fransa milli formasını giymiş, üst seviyede futbol oynamış. Ama hâlâ bugün futbola başlamış ve çok ihtiyacı varmış gibi iştahlı top oynuyor. Benim onda gördüğüm teknik, son paslar, adam eksiltme, beceriden öte... Gördüğüm en önemli şey Dirk Kuyt’ta gördüğümle aynı.'' dedi.