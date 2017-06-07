Aykut Kocaman'dan şaşırtan Van der Wiel kararı

Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırlanan Aykut Kocaman, yönetime Hollandalı sağ bek hakkında ilginç bir rapor sundu.

KAFASI RAHAT OLURSA BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Başarılı çalıştırıcı, "Wiel'in potansiyeli var. Çok iyi bir oyuncu. Kafası rahat olduğu zaman takıma büyük katkıda bulunabilir. Ben onun her türlü sorunuyla ilgilenip sadece futbola yoğunlaşmasını sağlayabilirim. Kamp döneminde zaten kendisini belli edecektir. Savunmamız açısından kilit bir isim olabilir. Bir şekilde bu sorunu halledeceğim" dedi.

Bunun üzerine yönetim, Wiel'le ilgili bekleme kararı alırken satış kararını dondurdu. Kamp dönemi kaderini belirleyecek.