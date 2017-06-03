Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e şike cevabı

Hürriyet gazetesine konuşan Aykut Kocaman, “2011’de şampiyonluğumuzu elimizden aldılar” diyen ve o dönem Trabzonspor’u çalıştıran Şenol Güneş'e çok sert bir yanıt verdi.

HEPİNİZİ EZE EZE YENDİK

Kocaman, “Çok net söylüyorum; rakiplerimizin hepsini eze eze yendik. Kimin neyi hak ettiği çok daha net. Onun takımını da 2-0 yendik. Orta sahayı geçemediler. Maçların görüntüleri de ortaya dökülsün. Her maçımızı izlesinler. Beşiktaş’ı da, Galatasaray’ı da, Trabzon’u da eze eze yendik. Ama bizim maçları izlerken Trabzonspor’un da maçlarını izlesinler. Herkes her şeyi görsün.” şeklinde konuştu.