Aykut Kocaman'dan Strum Graz uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Sarı-laciverttliler UEFA Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için ön eleme maçında Strum Graz ile karşılaşacak.

GALATASARAY'I GÖRDÜNÜZ NASIL ELENDİLER

Bu mücadele öncesi oyuncuları ile toplantı düzenleyen Kocaman, "G.Saray'ın Östersunds'a nasıl elendiğini gördünüz. Rakibi hafife alırsanız başınıza bunlar gelir. Sturm Graz maçında bir an olsun gevşemeyim" diyerek oyuncularını uyardı.

RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN UYARISI

Futboldaki altın kuralın rakibi hafife almamak olduğuna değinen Aykut hoca,"Futbolda altın kuraldır. Rakibi hafife alırsanız bedelini ödersiniz. Ayrıca Sturm Graz kadro kalitesi itibarıyla Östersunds'tan daha iyi. Favori olabiliriz ama sahaya çıkmadan kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.