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Aykut Kocaman'dan Terim'e Milli Takım sitemi

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman; "Oyuncularım milli takıma seçilmedikleri için üzülüyor" dedi.

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Aykut Kocaman'dan Terim'e Milli Takım sitemi

Kocaman, Antalya kampında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

MİLLİ TAKIM SİTEMİ

Aykut Kocaman, geçen sezon başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen futbolcularının A Milli Futbol Takımı'na seçilmemeleriyle de ilgili açıklama yaptı.

Geçen sezonun ikinci yarısını 40 puanla tamamladıklarını vurgulayan Kocaman, "Bu 40 puan barajı tek devre için ciddi bir şey. Bu sezon bunu ilk yarıda yakalayan olmadı. Ligin en az gol yiyen takımıydık. Oyuncuların milli takıma çağrılmaması bizi etkiliyor. Futbolcularımızın milli takıma çağrılmamasının nedenleri konusunda kişisel olarak bir takım şeyler üretebiliyorum ama futbolcular genç adamlar. Yaptıkları işin karşılığını milli takım formasıyla almak istiyorlar. Oyuncularım üzülüyor. Ben durumu anlıyorum, bu yüzden problem yok." ifadelerini kullandı.

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