Aykut Kocaman'dan Van Persie'ye özel görev

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ilk iş olarak oyunculara özgüvenlerini yeniden kazandırmaya çalışacak.

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Futbolda fizik, kondisyon ve taktik kadar özgüvenin de önemli olduğunu düşünen Kocaman bu nedenle oyuncuların özgüvenini arttırıcı çalışmalar yapmayı planlıyor.

Bu bağlamda, tecrübeli teknik adamın Robin van Persie ile ilgili "Harika bir oyuncu ama verimliliği tartışılabilir" şeklindeki sözleri de tesadüf değil. Fenerbahçe’deki durum hakkında, kendisine gelen raporlar sayesinde bilgi sahibi olan Kocaman, Van Persie’den üst düzey verim alabileceğini düşünüyor.

ÖZGÜVEN AŞILAYACAK

Van Persie geldiğinden bu yana Hollandalı yıldızdan ne saha içinde ne de saha dışında yeterli derecede faydalanamadıklarını düşünen Kocaman, bu oyuncunun hem liderlik özelliğinden hem saha içinde hem de saha dışında faydalanacak.

Hollandalı oyuncunun Samandıra’da yeterli derecede kullanılmamasının doğru olmadığını düşünen tecrübeli teknik adam, bu oyuncuyu saha dışında da takımın önemli bir parçası haline getirecek. Kocaman, diğer oyunculara da bu özgüveni aşılayıp takımını yeniden psikolojik anlamda güçlendirecek. İşte Aykut Kocamanın yeni lideri