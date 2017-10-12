Aykut Kocaman'ın Dirar kararsızlığı

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman maçta kullanacağı 11’ini netleştirmeye çalışıyor. Kocaman sakatlığını atlatan ve Fas Milli Takımı’nda da forma giyen Nabil Dirar’ı ilk 11’e döndürmek konusunda kararsızlık yaşıyor.

DİRAR YA DA GİULİANO

Son olarak orta sahanın sağ iç pozisyonunda değerlendirdiği futbolcunun oynaması halinde Mehmet Ekici’nin kulübeye gelme ihtimali bulunuyor. Deneyimli teknik adam, Dirar’ı sağ kanatta kullanmak isterse bu kez Giuliano’dan vazgeçmek durumunda kalacak.

Ancak Aykut Kocaman, Giuliano’yu milli maçlar için verilen arada yapılan antrenman maçlarında forvetin arkasında değerlendirdi. Nabil Dirar deplasmanda 4-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında adalesinden sakatlanmış ve yerini Mehmet Ekici’ye bırakmıştı. Faslı futbolcu sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında forma giyemedi.