Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'ye ilk transferi Konya'dan

Fenerbahçe’de yeni dönem için olası stratejiler belirleniyor...

Hürriyet'in haberine göre; F.Bahçe camiasının kulislerinde, gelecek sezon teknik direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesi durumunda izlenecek yol haritası konuşuluyor.

MAAŞ POLİTİKASI DEĞİŞTİRİLECEK

Sarı lacivertlilerde geçmişte Kocaman döneminde transferde üst limit Kuyt’ın alacağı ücret olan 2 milyon 850 bin Euro olarak belirlenmiş ve bunun üzerine çıkılmamıştı.

İzlenen bu yolla, kulüp finansal açıdan disiplin yakalamıştı. Ancak Kocaman’dan sonra oyunculara verilen yıllık ücretler arttı ve sarı lacivertliler, Finansal Fair Play kıskacına girdi. Şu anki duruma Kocaman’ın ilaç olabileceği konuşuluyor.

KONYASPOR'U SIFIR BORÇLA BIRAKACAK

Sarı lacivertliler, Konya’da mali disiplini yakalayan Aykut Kocaman’a bu konuda çok güveniyor. Konyaspor’u borçsuz bir şekilde bırakacak olan Kocaman takıma transfer ettiği düşük maliyetli ve verimli oyuncular ile önemli bir başarı yakalamış durumda. F.Bahçe gelecek yıl çok para harcamadan önemli isimler almayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli kulüpte, geçtiğimiz yıllarda uyumlu bir çalışma ortamı yakalayıp başarılı olan Ali Yıldırım ve Aykut Kocaman’ın, tecrübeli hocanın Fenerbahçe’ye gelmesi durumunda bu dönemde de birlikte çalışacağı ifade ediliyor. Bu planlar hayata geçtiği takdirde, eskiden olduğu gibi medya iletişim ve Samandıra personeline verilen önem artacak.

İLK TRANSFERİ ÖMER ALİ

Öte yandan Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'ye ilk transferinin Ömer Ali olması bekleniyor.

25 yaşındaki kanat oyuncusunu bir yıldız gibi parlatan tecrübeli hocanın öğrencisi makul bir bonservisle alınacak.