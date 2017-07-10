Aykut Kocaman'ın forvet listesi

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona ererken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Van Persie'nin sıkı çalışmasına rağmen form tutmasının zaman alacak olması, bunun yanında Jose Fernandao'nun sahalara dönüşünün ekim ayının bulacak olması Aykut Kocaman'ı yeni bir karar almaya sevketti.

LİSTENİN İLK SIRASINDA JOVETİC VAR

Başarılı teknik adam yönetime "Bize 1 değil 2 santrfor lazım" deyince Sarı-Lacivertli yönetim de harekete geçti. Fenerbahçe, bonservisi Inter'de olan ancak sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Stevan Jovetic için İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Kiralama teklifi yaptı.

2013'TE M.CITY 28 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Inter kulübü teklife sıcak baktı. Jovetic de kabul ederse Karadağlı santrfor Fenerbahçe'ye imza atacak. 27 yaşındaki Jovetic 2013 yılında Fiorentina'dan Manchester City'ye 28 milyon Euro karşılığında tranfser olmuştu.

Bu arada Fenerbahçe santrfor tranfser için Lucas Perez, Remy ve Bony için de girişimlerini sürdürüyor. Aykut Kocaman'ın takımda özellikle istediği Lucas Perez için yoğun bir çaba harcanırken Remy ve Bony'nin hem menajeri hem de kulüpleri ile temaslar devam ediyor.

KALİTELİ AMA PATLAMA YAPAMADI

F.Bahçe'nin teklifte bulunduğu Jovetic'in Fiorentina'da yıldızı parladı. M.City onun için 28 miyyon Euro ödedi. Sonrasında Inter'e tranfser oldu. Kalitesi tartışılmaz ama bir türlü beklenen patyamayı yapamadı. Yine de birçok Avrupa kulübü onu kadrosunda görmek istiyor..