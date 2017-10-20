Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor

Aykut Kocaman, 2001 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde 5 farklı takımla Galatasaray'a 30 kez rakip oldu.

Tecrübeli teknik adam, resmi maçlarda sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet elde ederken 10 beraberlik ve 16 yenilgi gördü.

SADECE 4 GALİBİYET ALABİLDİ

Kocaman; Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile 9'ar, İstanbulspor ile 6, Ankaraspor ile 5, Malatyaspor ile ise 1 kez Galatasaray'a rakip oldu. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı çıktığı 9 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Kocaman, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı çıktığı 4 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi aldı