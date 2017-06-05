Aykut Kocaman'ın golcüsü Mitrovic olacak

Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu bölgeler için anlaşmalar sağlarken santrfor bölgesi hala belirsizliğini koruyordu.

KOCAMAN MİTROVİC DEDİ

Başkan Yıldırım'ın mali genel kurulda 4 futbolcuyla anlaştığını açıklerken de bu futbolcuların arasında forvet bulunmadağı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın aklında bir golcü isminin olduğu bildirildi.

Anderlecht'ten Newcastle United'a 2015 yılında 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Alexander Mitrovic'i Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de görmek istediği ve bu isteğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe yönetimi Mitrovic'i kiralamak için Newcastle ile masaya oturacak.

HEM YERDEN HEM DE HAVADAN ETKİLİ

Aykut Kocaman, Mitrovic'in Fenerbahçe'de ciddi aşama kaydedeceğini ve uzun boyuyla da hava toplarında ciddi tehlike oluşturacağını hesap ediyor.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen 27 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen Mitrovic bu maçlarda 8 kez fileleri sarsmayı başardı.

Mitrovic Newcastle ile Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselse de istatistikleri beklentilerden uzaktı. Ancak potansiyel olarak Kocaman ondan çok şey bekliyor.