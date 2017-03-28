Aykut Kocaman'ın ilk transferi Ozancan olacak

Sezon sonunda Dick Advocaat ile yollarını ayırıp takımın başına Aykut Kocaman'ı getirecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı...

Hürriyet'in haberine göre; Aykut Kocaman daha dinamik, daha heyecanlı bir Fenerbahçe istiyor. FFP’den dolayı kulübün eli kolu bağlı. Bu nedenle bonservisi elinde olan oyuncuları izliyorlar.

OZAN'IN BONSERVİSİ ELİNDE

Sarı lacivertlilerin ilk hedefi Feyenoord forması giyen Ozancan Kökçü. 1998 doğumlu genç futbolcu orta sahada hücuma yönelik görev yapıyor.

Ada basını geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekipleri Tottenham ve Everton'ın da genç futbolcuyu takipte olduğunu yazmıştı.

Fenerbahçe, kulübü Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ozancan ile anlaşma sağlaması halinde bonservis bedeli ödemekten kurtulacak.

EMRE'NİN DE KİRALANMASINI İSTEDİ

İlgilenilen oyunculardan bir diğeri ise Emre Mor… 18 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralık alınmak isteniyor.

Sarı-lacivertlilerin bu transferde en büyük rakibi ise ezeli rakibi Beşiktaş.

Dortmund'un ilerleyen günlerde Emre'yi iki takımdan birisine kiralaması bekleniyor...