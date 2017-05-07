Aykut Kocaman'ın transfer listesi

Fenerbahçe’de Advocaat ile yollar sezon sonunda ayrılacak. Tek değişiklik teknik direktör konusunda olmayacak.

Yönetim, kadroda da revizyona giderek şampiyonluğa koşacak bir takım kurmanın hedefinde. Yeni sezonda takımın başına Aykut Kocaman’ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta transfer çalışmalarının bile Kocaman ile birlikte yürütüldüğü öne sürüldü.

CLİCHY'NİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Başarılı teknik adam, yönetime 2 yıldızın adını verdi: Gael Clichy ve Taison...



Shakhtar forması giyen Taison için yönetim zaten girişimlere başladı. Manchester City’nin sol beki Gael Clichy ise daha önce gündeme gelmişti. Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Aykut Kocaman’ın her iki oyuncunun transferinin de bir an önce bitirilmesi yönünde yönetimden talepte bulunduğu iddia edildi. Kocaman’ın önceliğin mutlaka bu iki isme verilmesini istediği kaydedildi.

GİGNAC'I DA İSTİYOR

Kocaman ayrıca, futbol hayatını Meksika'da sürdüren ancak yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Andre Pierre Gignac'ın da transfer edilmesini istedi.