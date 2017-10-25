Aykut Kocaman'ın istediği transferler

Fenerbahçe'de şimdiden devre arası ve sonrasının planlamasını yapan Aykut Kocaman, özellikle aksayan sol taraf için çalışmalara başladı.

ELJİF ELMAS'A GÜVENİYOR

Devre arasında özellikle sol bek ve sol kanat konusunda yönetimden transfer isteyecek olan Kocaman, daha çok öne oynayan takım oluşturmak için Eljif Elmas'ı da takıma monte etmiş olacak.

Eljif Elmas'ın da sezonun ikinci yarısında takımın önemli isimlerinden olması ve yıldızını parlatması bekleniyor.

HASAN ALİ'DEN BEKLEDİĞİ VERİMİ ALAMADI

Sarı lacivertlilerin çalıştırıcısı sezon başında sol bek konusunda Hasan Ali Kaldırım'a güvenmişti.

Sezon başında transfere 20 milyon euro harcayan Fenerbahçe Giuliano'ya 7 milyon euro, Soldado'ya 5 milyon euro, Dirar'a 3.5 milyon euro, Vincent Janssen'in kiralık bedeli için 2.3 milyon euro ödedi.