Aykut Kocaman'ın istemediği futbolcular belli oldu

Yeni sezonda takımın başına Aykut Kocaman’ı getirecek olan Fenerbahçe’de ciddi bir kadro değişimi yaşanacak.

7 İSİM KESİN YOK

Milliyet gazetesinden Senad Ok'un haberine göre; İlk olarak Van Persie, Emenike, Van der Wiel ve kaleci Fabiano yeni sezonda kesinlikle takımda olmayacak. Kocaman’ın çok fazla düşünmediği Fernandao ve Souza ile de yolların ayrılması planlanıyor.

HASAN ALİ AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Bunun yanısıra sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım’ın da kariyerini Avrupa’da sürdüreceği öğrenildi. Kiralık sözleşmeleri bitecek olan Moussa Sow ve Lens’in durumu da belirsizliğini koruyor. Şu anki tabloya bakıldığında kadroya katılması kesinleşen tek isim Mehmet Ekici.

UEFA’dan gelen transfer kısıtlaması sebebiyle bonservis bedeli ödeyerek oyuncu almakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu kısıtlı imkanlarla ayrılacak isimlerin yerini doldurmaya çalışacak.

LENS VE SOW BELİRSİZ

İki bekin gidecek olmasıyla birlikte öncelikle bu bölgelere takviye gerekecek. Üç hücum oyuncusuyla da vedalaşacak olan sarı-lacivertliler bu nedenle forvet hattını tamamen değiştirmek durumunda kalacak. Lens ve Sow da yeniden kiralanamazsa bu bölgeye transfer yapılması zorunlu olacak.

Souza’nın ayrılması durumunda Mehmet Ekici ile bu bölgeyi dolduracak olan Fenerbahçe halen kilit oyuncu aramaya devam ediyor. Yeni sezonda hücuma yönelik yaratıcı bir orta saha takviyesi düşünülüyor. Özetle sağ ve sol bek, hücum hattı, kanatlar ve orta saha olmak üzere 6 pozisyona oyuncu bakılacak.

KALECİ DE ALINABİLİR

Kaleci Fabiano’nun gitmesiyle artık bu görevi Ertuğrul Taşkıran’ın alması bekleniyor. Volkan Demirel ile de sözleşme yenilenmezse bu bölgeye de transfer gerekecek.

KJAER TEHLİKESİ

Sözleşmesi devam eden Simon Kjaer ile ilgili de sıkıntı yaşanabilir. Danimarkalı futbolcunun ciddi talipleri bulunuyor. Yaz ayı transfer döneminde de önemli ekiplerin Kjaer için sarı lacivertli kulüple temasa geçmesi söz konusu olabilir.