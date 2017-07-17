Aykut Kocaman'ın kaleci kararı

Marsilya maçında Carlos Kameni'ye ilk defa şans veren teknik direktör Aykut Kocaman, Kamerunlu kaleci hakkında kararını verdi!

Volkan Demirel'in 15 yıllık saltanatı son buluyor. Kameni'nin Marsilya maçındaki performansı Aykut Kocaman'ı oldukça memnun etti.

VOLKAN ELDİVENLERİ DEVREDİYOR

Fenerbahçe'de 15 yıldır kaleyi kimseye kaptırmayan Volkan Demirel görevi Malaga'dan alınan yeni transfer Kameni'ye bırakacak gibi.

Geçen sezon zaman zaman yediği hatalı gollere yeni sezon hazırlık maçlarında da devam eden Demirel'in performansı sarı-lacivertli teknik heyetin güvenini sarsıyor. Son olarak Sporting Lizbon maçında yediği hatalı gol sonrasında Aykut Kocaman, Marsilya maçında kaleyi Kameni'ye teslim etti.

MORALİ BOZULDU

36 yaşındaki milli kaleciye alternatif olarak Malaga'dan transfer edilen Kamerunlu kaleci, Marsilya maçında gol yemesine rağmen ilk maçı olması nedeniyle Aykut Kocaman'dan geçer not aldı.

Marsilya ile oynanan hazırlık maçında kadroya giremeyen Volkan Demirel'in moralinin son derece bozuk olduğu gözlendi.

Marsilya maçında sahayı en son terk eden Demirel gurbetçi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu ilgi bile tecrübeli kalecinin yüzünün gülmesine yetmedi.