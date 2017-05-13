Aykut Kocaman'ın kalmasını istediği futbolcu

Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Emmanuel Emenike’nin takımdan kalma ihtimali Aykut Kocaman’ın göreve gelecek olmasıyla yükseldi.

Nijeryalı futbolcu uzun süredir kadro düşünülmüyordu. Ancak istenen teklifler gelmediği için ya mecburen takımda kaldı ya da kiralık olarak gönderildi. Benzer bir durum şimdi de yaşanıyor.

TEKLİF YOK

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Emenike’ye yine ciddi bir talip çıkmış değil. Nijeryalı futbolcunun gönderilmesi halinde alacaklarının bir bölümünün ödenmesi gerekecek. Ayrıca bu pozisyona takviye için de ayrıca bir maliyet doğacak.

AYKUT KOCAMAN KALSIN DEDİ

Sezon bitimiyle takımın başına geçecek olan Teknik Direktör Aykut Kocaman’dan ise Emenike ile ilgili sürpriz bir rapor geldi. Kocaman, futbolcudan faydalanabileceğini ifade etti.

ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Emenike’yi Fenerbahçe’ye getiren isim olan Aykut Kocaman, 3 Temmuz süreci sebebiyle futbolcuyla bir türlü çalışma imkanı bulamamıştı. Kocaman’a büyük saygı duyan Nijeryalı futbolcu, Spartak Moskova forması giydiği dönemde Fenerbahçe’ye karşı oynarken oyundan çıkarken Kocaman’ın elini öpmüştü.

Aykut Kocaman’ın raporu ve futbolcunun kendisine duyduğu saygı ve sevgi sebebiyle Emenike’nin takımda kalma ihtimali gündeme geldi.

Nijeryalı futbolcu için istenen seviyede bir teklif gelmezse Emenike yeni sezonda kadroda kalacak, artık son şansı Aykut Kocaman olacak.