Aykut Kocaman'ın Lens raporu

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktör Aykut Kocaman göreve başlıyor.

İyi bir kadro yapısı oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde, transfer çalışmaları da Aykut Kocaman'ın bilgisi dahilinde yapılıyor. Bu çalışmalarda en önemli gündem maddesi ise Jeremain Lens'in geleceği oldu.

F.BAHÇE'DE SEZONUN EN İYİ OYUNCUSUYDU

Bu sezon kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu, takımın en etkili ismi olarak dikkat çekiyor. Her ne kadar 28 yaşındaki yıldız son dönemde performans olarak düşüşe geçse de genel tabloda daha fazla öne çıkıyor. Lens'in neredeyse bütün bir sezon boyunca takımın hücum yükünü tek başına sırtlaması göze çarpıyor. Ayrıca Dirk Advocaat'ın da her seferinde tecrübeli yıldız için olumlu rapor sunması da göz ardı edilmiyor.

İYİ AMA ÖZEL DEĞİL

Teknik direktör Aykut Kocaman da Lens ile ilgili görüşlerini sarı-lacivertli yönetimle paylaştı. Başarılı çalıştırıcının, "Lens'in iyi ama çok özel değil" raporunu sunduğu öğrenildi.

FİYAT YÜKSEKLİRSE ALINMAYACAK

Bu rapordan çıkan sonuca göre Jeremain Lens'in takımda kalma ihtimali bulunuyor. Ancak bunun için mali detaylar belirleyici olacak. Eğer Fenerbahçe'nin belirlediği bütçe içinde bir fırsat yakalanırsa Lens takımda kalabilir. Fiyatın yükselmesi durumunda daha özel ve etkili isimler transfer edilebilir. Hollandalı futbolcu son dönemde bir düşüş periyodu içine de girmiş durumda.

1-0'lık Antalyaspor yenilgisi sonrasında yayıncı kuruluşa bir veryansında bulunan Lens, "Robot değilim" açıklaması yapmıştı. Hatta son dönemde rakiplerin aldığı ciddi önemler de sıkıntı oluşturuyor. Takım arkadaşlarından da istediği desteği alamayan Lens, yalnız kalıyor.

Bu sezon birçok maçta kurtarıcı rolünü üstlenen Hollandalı, son olarak 9 Nisan'da oynanan 3-1'lik Akhisar Belediyespor maçında attığı golle skora katkı yapabildi. Lens'in son beş resmi maçta ise asist ya da golü bulunmuyor.