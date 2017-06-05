Aykut Kocaman'ın maaşı belli oldu

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2+1 YILLIK KONTRAT

Maaşı TL üzerinden ödenecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli eklipten yıllık 6 milyon TL alacak. Kur bugünkü kur üzerinden 4 TL'ye sabitlenecek.

2+1 yıllık anlaşma yapılan Kocaman'ın sözleşmesi, iki yılın sonunda iki taraf da devam etmek isterse aynı şartlarda bir yıl daha uzatılabilecek. Kocaman şampiyonluk için 600 bin TL, Şampiyonlar Ligi için 500 bin TL, Türkiye Kupası için 250 bin TL prim alacak.

Öte yandan Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılması durumunda 2 milyon TL daha prim kazanacak.