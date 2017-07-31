Aykut Kocaman'ın savunmadaki kozu Neustadter

Fenerbahçe'de, Sevilla ile anlaşan Simon Kjaer'in ayrılmasının ardından stoper için arayışlar başlasa da Teknik Direktör Aykut Kocaman bu bölgede öncelikle Roman Neustadter'i kullanacak.

TAKIMLA UYUM İÇİNDE

Sturm Graz deplasmanında galibiyet golünü atan Rus futbolcunun yeni bir savunmacıya göre avantajı takımla uyum içinde olması. Yeni gelecek stoperin, sezonun başlamasına çok kısa bir süre kalması nedeniyle ciddi bir uyum sorunu olacak.

TAKTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR İSİM

Neustadter ayrıca Kocaman'ın üzerinde en çok durduğu topu oyuna sokma konusunda da oldukça başarılı. Tecrübeli oyuncu ön libero pozisyonunda da görev yapabildiği için taktiksel anlamda yeni sezonda önemli bir rol üstlenecek.