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Aykut Kocaman'ın tahmini tuttu

G.Saray-F.Bahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takımın zorlu maçlarda puan kaybedeceğini söyleyen Aykut Kocaman'ın bu öngörüsü doğru çıktı.

Aykut Kocaman'ın tahmini tuttu
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Süper Lig'de zorlu bir viraja giren Galatasaray, derbide kaybedilen iki puanın ardından Trabzonspor deplasmanından da eli boş döndü.

Bordo-mavili takıma 2-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, Aykut Kocaman'ı haklı çıkardı.

ÖNGÖRÜSÜ DOĞRU ÇIKTI

Tecrübeli teknik adam, derbi öncesi Galatasaray'ın üst üste oynayacağı zorlu maçlarda puan kaybedeceğini söylemişti.

KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Kocaman, "Galatasaray, ligin büyük ihtimalle ilk 5 sırasında yer alacak takımlarla arka arkaya oynayacak. Bunların hepsini kazanma şansına sahip olsa da, puan ortalamasının normale döneceği maçlar olarak görülüyor." şeklinde konuşmuştu.

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