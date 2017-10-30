Aykut Kocaman'ın tahmini tuttu

Süper Lig'de zorlu bir viraja giren Galatasaray, derbide kaybedilen iki puanın ardından Trabzonspor deplasmanından da eli boş döndü.

Bordo-mavili takıma 2-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, Aykut Kocaman'ı haklı çıkardı.

ÖNGÖRÜSÜ DOĞRU ÇIKTI

Tecrübeli teknik adam, derbi öncesi Galatasaray'ın üst üste oynayacağı zorlu maçlarda puan kaybedeceğini söylemişti.

KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Kocaman, "Galatasaray, ligin büyük ihtimalle ilk 5 sırasında yer alacak takımlarla arka arkaya oynayacak. Bunların hepsini kazanma şansına sahip olsa da, puan ortalamasının normale döneceği maçlar olarak görülüyor." şeklinde konuşmuştu.