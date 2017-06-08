Aykut Kocaman'ın transfer listesi netleşti

Fenerbahçe'de dört koldan transfer taarruzu devam ediyor...

Sarı lacivertli kulüp, oyuncular ve takımlarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor. Yönetim, başarıyla tamamlanan Olympique Lyonlu Mathieu Valbuena ile Trabzonspor’la sözleşmesi biten Mehmet Ekici’nin alınmasının ardından da boş durmuyor.

Kaleye ve Van Der Wiel aşısının tutmaması sebebiyle sağ beke takviye düşünen Fenerbahçe, gözünü İspanya ve Fransa’ya çevirdi.

İşte Hürriyet'in haberine göre; hedefteki isimler:

KALECİ, SOL BEK, SAĞ KANAT VE FORVET

Kaleci: Bu sezon İspanya’da Espanyol forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Idriss Carlos Kameni ilk hedef.

Kamerunlu file bekçisi bu sezon La Liga’da 35 karşılaşmada görev yapıp 48 gol yedi. Kameni, 8 mücadeleyi ise gol yemeden tamamlamayı başardı.





Sağ kanat: Sarı lacivertlilerin rotasını çevirdiği bir diğer yıldız ise Nabil Dirar... 31 yaşındaki Fas kökenli Belçikalı Dirar, Monaco formasını bu sezon 33 maçta giyip 1 gol, 7 asistlik katkı yaptı. İşte yeni transferlerin de dahil olması durumunda 2018 model Fenerbahçe...





Kocaman'ın istediği diğer iki isim ise Kenedy (Sol Bek) ve Michy Batshuayi (Forvet).