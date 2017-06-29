Fernandao 'nun kiloları, Emenike'nin arızası, Robin van Persie'nin sakatlıkları ve henüz yapılamayan forvet transferi Aykut Kocaman'ı bir hayli düşündürüyor.

Deneyimli teknik adam forvet hattında U21 takımının golcüsü Ahmethan Köse'yi deneyecek.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK

Genç forvet U21 takımı formasıyla attığı gollerle adından oldukça çok söz ettirdi. Saha içindeki özgüvenli duruşuyla teknik heyetin gözüne giren Ahmethan, Fenerbahçe A takımında da başarılı bir grafik çizmek istiyor.

Aykut Kocaman'ın yeni gözdesi Ahmethan Köse - İZLE

GENÇ İSME GÜVENİYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu sezon sürekli A takımda düşündüğü Ahmethan'la yakından ilgilendiği ve özel olarak yaptığı konuşmada kendisine olan güveninden bahsettiği gelen haberler arasında.