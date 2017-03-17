Aykut Kocaman'lı Konya Fenerbahçe'yi devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor'u ağırladı. Son iki maçını kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek isterken, Konyaspor ise kötü gidişi durdurmak için sahaya çıktı.

5 DAKİKADA 3 GOL

İlk 15 dakikası düşük tempoda geçen Fenerbahçe - Konyaspor maçında goller peş peşe geldi. Konyaspor organize geliştirdiği atakta 17. dakikada Bajic ile 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 21. dakikada Skrtel'in ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi. Sarı-lacivertliler adeta attığı golün sevincini yaşayamadan yeniden geri düştüler. İlk golün sahibi Bajic 22. dakikada Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

FERNANDAO'NUN TALİHSİZ ANI

Karşılaşmanın 33. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Fenerbahçeli Fernandao, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ile çarpışarak yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Brezilyalı Fernandao'nun sol kolu kırıldı.

Maçın ilk yarısı 2-1 Konyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

KONYASPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

İkinci yarıya beraberlik parolasıyla başlayan Fenerbahçe kalesinde üçüncü golü gördü. Karşılaşmanın 54. dakikasında Ömer Ali Şahiner güzel bir vuruşla skoru 3-1'e taşıdı.

SOW'UN GOLÜ FENERBAHÇE'YE YETMEDİ

Mücadelenin 71. dakikasında Sow, ceza sahasında buluştuğu topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu golle fark 1'e indi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, evinde Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 44 puanda kalırken, Konyaspor puanını 35'e çıkardı.