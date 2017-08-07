Ayla Aksu İspanya'da ikinci oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu Ayla Aksu, teklerde ikinci oldu.

Ayla, Segovia kentindeki turnuvanın tekler finalinde ev sahibi ülkeden Paola Badosa Gibert ile karşılaştı. Bu seviyedeki bir organizasyonda ilk tekler finale çıkan 6 numaralı seri başı Ayla, korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenik ayrıldı.

21 yaşındaki milli tenisçi, İspanya'daki organizasyonda partneri Hollandalı Bibiane Schoofs ile çiftler kategorisinde de ikinciliği elde etmişti.