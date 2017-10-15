Ensonhaber.com'a dön

Ayla Aksu Nijerya'da şampiyon

Milli tenisçi, 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Veselinovic ile çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

Yorum Yap

Ayla Aksu Nijerya'da şampiyon

Milli teniçi Ayla Aksu, Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Ana Veselinovic ile çiftlerde zafere uzandı.

Sert zeminli kortta gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Ayla ile Veselinovic, set yitirmedikleri haftanın finalinde Conny Perrin-Valeriya Strakhova ikilisiyle karşılaştı.

SET VERMEDEN ŞAMPİYON OLDULAR

Müsabakayı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Ayla-Veselinovic çifti, Nijerya'da şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Ayla Aksu, 25 bin dolar seviyesinde 2'nci, toplamda ise 13. çiftler kupasını kaldırdı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM