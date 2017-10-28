Ayşe Begüm Onbaşı 100. madalyasını kazandı

Madalya canavarı Ayşe Begüm Onbaşı rüzgârı bu sefer Bulgaristan’da esti.

100'LER KULÜBÜNE GİRDİ

Bulgaristan’da düzenlenen, Plovdiv Cup Aerobic Gymnastics 2017'de Ayşe Begüm Onbaşı 100’ler kulübüne girdi.

Bulgaristan’da iki altın madalya alan Ayşe Begüm Onbaşı bu başarısı ile 100.madalyasını almış oldu.

BÜYÜK ÖDÜLÜN DE SAHİBİ OLDU

Plovdiv Cup Aerobic Gymnastics 2017’de gösterdiği başarılı performans ile herkesi kendine hayran bırakan Ayşe Begüm Onbaşı, FIG Aerobik Cimnastik Teknik Komitesi Başkanlığı da yapan rahmetli Maria Mineva anısına yarışmanın en yüksek notlu sporcusuna verilen büyük ödüle de layık görüldü.

Başarılı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan'daki yarışmadan önce katıldığı Eskişehir'deki Cimnastlik Federasyon Kupası'nda 3 madalya kazandı.