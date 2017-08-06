Ayşegül Gökkaya olimpiyat madalyası kazandı

Doğuştan işitme engelli 31 yaşındaki Ayşegül Gökkaya, 7 yıl önce kardeşi Havasu Gökkaya'dan etkilenerek tekvando ile tanıştı.

Kimi zaman parklarda kimi zaman ise evde kardeşiyle çalışan Ayşegül Gökkaya, azmi ve kararlılığı sayesinde gösterdiği başarılarla 4 yıl önce milli takıma girdi.

2016'DA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli tekvandocu, Ermenistan'da 2015'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Samsun'da 2016'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise birinci oldu. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ferdi olarak gümüş madalya elde eden Gökkaya, takım kategorisinde altın madalya kazanan Türkiye'nin kadrosunda yer aldı.

İNANDIM VE KENDİME GÜVENDİM

Ayşegül Gökkaya, aynı sporla ilgilenen kardeşinin de kendisine çok fazla destek verdiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Kamptan geldikten sonra kardeşimle evde, park ve bahçelerde çalıştım. Kendime tek bir hedef koydum, Samsun'da yapılacak olimpiyatlara odaklandım. Hedefimiz şampiyon olmaktı. Neredeyse her gün 4-5 saat çalıştım. Sabrettim, inandım ve kendime güvendim. Bu sayede de kazandım. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kazandığım madalyaları vatanıma, milletime armağan ediyorum. Türk halkını gururlandırdığım için çok mutluyum. Bu yüzden kendimi çok huzurlu hissediyorum."