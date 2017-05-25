Azerbaycan'a set vermedik

2018 FIVB A Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur A Grubu’nda mücadele eden A Erkek Voleybol Milli takımımız, gruptaki ilk maçında Azerbaycan'a set vermedi.

AZERBAYCAN'I 3-0 YENDİK

Fransa’nın Lyon şehrinde, 6.500 seyirci kapasiteli Palais Des Sports De Gerland’da oynanan mücadeleyi millilerimiz 25-21, 25-21, 25-13'lük setlerle kazandı.

Maça Arslan, Burak, Mert, Yiğit, Gökhan, Emre (Libero: Hasan) altısıyla başlayan millilerde Caner Pekşen, Caner Dengin ve Murat da oyuna giren isimler oldu.

Yiğit Gülmezoğlu 18, Gökhan Gökgöz 11 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Milli Takım, ikinci maçında bugün 16.30'da İzlanda ile karşılaşacak. Grupta diğer sonuçlar: Almanya-Ukrayna: 3-0, İzlanda-Fransa: 0-3